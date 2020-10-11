العراق يفتح خطاً ملاحياً بين موانئ البصرة وسلطة عُمان

2020/10/11 | 09:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

دشنت مجموعة أسياد أول‏ خط ملاحي بين موانئ سلطنة عُمان وميناء أم قصر.

وسيبدأ الخط المباشر بمعدل رحلة أسبوعية بين ميناء أم قصر وموانئ السلطنة الرئيسة (صلالة والدقم وصحار).

وسوف يسهم هذا الخط الملاحي في زيادة حجم التجارة بين البلدين، وفتح آفاق أوسع لفرص استثمارية بين السلطنة والعراق.

وتوفر الرحلات المباشرة بين ميناء أم قصر وموانئ السلطنة خيارات لرجال الأعمال والمصدرين والمستوردين ووكلاء الشحن، لتصدير المنتجات العمانية، واستيراد ‏السلع والبضائع العراقية.

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