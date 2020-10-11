دعوات لحسم الملف المالي مع اقليم كردستان من اجل تجاوز الازمة المالية

2020/10/11 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – حمل النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الحكومة المركزية مسؤولية عدم السيطرة على الإيرادات في الإقليم، مشددا على ضرورة تطبيق القانون وعدم منح الإقليم الإيرادات الموازنات في وقت واحد.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الأحد، ان “الحكومة ينبغي عليها حسم الملف المالي مع الإقليم من اجل تجاوز الازمة المالية، عن […]

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