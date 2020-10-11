تدشين خط ملاحي بين موانئ العراق وعُمان

2020/10/11 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداددشنت مجموعة أسياد أول‏ خط ملاحي بين موانئ سلطنة عُمان وميناء أم قصر.

والخط المباشر سيبدأ بمعدل رحلة أسبوعية بين ميناء أم قصر وموانئ السلطنة الرئيسة (صلالة والدقم وصحار).

وسوف يسهم هذا الخط الملاحي في زيادة حجم التجارة بين البلدين، وفتح آفاق أوسع لفرص استثمارية بين السلطنة والعراق.

وتوفر الرحلات المباشرة بين ميناء أم قصر وموانئ السلطنة خيارات لرجال الأعمال والمصدرين والمستوردين ووكلاء الشحن، لتصدير المنتجات العمانية، واستيراد ‏السلع والبضائع العراقية.

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