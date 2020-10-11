المركزي يطلق المنصة الالكترونية لخطابات الضمان

2020/10/11 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن البنك المركزي العراقي، الاحد، اطلاقه "المنصة الالكترونية لخطابات الضمان" ضمن اجراءاته الاصلاحية لمواكبة التطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية.

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "في إطار إجراءاته الإصلاحية ومواكبة للتطورات الحاصلة في اتمتت الصناعة المصرفية، يعلن هذا البنك عن إطلاق المنصة الالكترونية لخطابات الضمان التي سيتم تسجيل معلومات الخطابات فيها من قبل المصارف المجازة".

وأشار الى أن المنصة شاملة "في عملها تحميل بيانات الخطابات من قبل مخولي المصارف من خلال الولوج اليها وبصلاحيات مختلفة ومحَدَّدة على أن يكون المصرف مسؤولاً عن دقَّة وصحَّة تلك البيانات".

وأكد البيان: "يُشتَرط من الجهات المستفيدة للقطاعين (العام والخاص) وبعد اصدار الخطاب اعتماد نموذج تسجيل إلكتروني يتم استحصاله من البنك المركزي والذي ستصدره هذه المنصة متضمناً المعلومات الخاصة بتلك الخطابات ويحمل علامات أمنيَّة مختلفة كالختم الحراري وخاصية (الباركود)، دون أن يتحمل هذا البنك أي التزام مالي ينتج عن تلكؤ المصرف في تسديد قيمة الخطاب".

ودعا المركزي في البيان، "الجهات المستفيدة من خطابات الضمان والكائنة داخل العاصمة بغداد لاستحصال نموذج تسجيل المعلومات من قبل هذا البنك، أما الجهات الواقعة خارج العاصمة بغداد يمكنها استحصال نموذج تسجيل المعلومات من فروع البنك المركزي العراقي (البصرة، الموصل، أربيل) وحسب الرقعة الجغرافية لكل فرع، وسيتم العمل فعلياً بالألية اعلاه بدءً من (الثامن عشر من تشرين الأول ٢٠٢٠)".

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