2020/10/11 | 09:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

نفى مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الامير الحلفي، الاحد، اتخاذ اي اجراء او قرار بعودة الحظر حاليا نتيجة جائحة كورونا.

وقال الحلفي في حوار تابعته /المعلومة/، انه “لا فائدة من اعادة فرض الحظر مجددا فقد اثبت فشله بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية”.

وأضاف، الحلفي أن “عودة انتشار الفيروس في العديد من الدول العربية والاجنبية ودول الجوار جاءت نتيجة الموجة الجديدة للفيروس، وان تصاعد معدل الاصابات والوفيات في اوربا يعد مؤشرا خطيرا ينذرنا بقدوم موجة موسمية جديدة، والحل هو الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وخاصة التباعد الاجتماعي، علما أن 20% من العراقيين فقط هم من يرتدون الكمامات”.

واشار الى ان “الوزارة مستعدة لمواجهة الوباء من خلال زيادة عدد الاسرة المخصصة للمصابين بكورونا الى 9000 سرير، وتوفير اجهزة التنفس الاصطناعي والمستلزمات العلاجية، علما ان في العراق اكثرمن 50 مختبرا تعمل على الكشف عن الفيروس”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تقطع النزاع: لا فائدة من إعادة الحظر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تقطع النزاع: لا فائدة من إعادة الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).