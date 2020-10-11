العمل تنسق لتخصيص مقاعد دراسات أولية لذوي الإعاقة

2020/10/11 | 09:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن تنسيقها مع الجامعة العراقية للحصول على امتيازات بالمقاعد الدراسية لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبداللطيف التميمي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “التنسيق جاء من اجل تخصيص مقاعد دراسية للدراسات الاولية للأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، مقترحا مع المختصين في الجامعة، استثناءهم من شرط المعدل في القبول اسوة بذوي الشهداء للارتقاء بمستواهم العلمي”.

ودعا التميمي الى “ضرورة تطوير البنى التحتية للجامعات بما يتلاءم مع الطلبة من ذوي الاعاقة ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم، فضلا عن مناقشة مقترحات عدة للعمل على تنفيذها، ستسهم بتقديم مستوى عال من تدريب العاطلين من ذوي الاحتياجات الخاصة لتطوير قدراتهم وامكاناتهم وزجهم في سوق العمل الى جانب الحصول على شهادة بالدراسة الأولية”.



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