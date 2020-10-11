2020/10/11 | 09:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن ملعب “دو فرانس” اليوم الأحد، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب فرنسا والبرتغال، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية، ويأتي البرتغال في المركز الأول بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما منتخب فرنسا يحتل المركز الثاني بنفس رصيد الخصم.يدخل البرتغال صاحب لقب النسخة الأولى من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قمة من العيار الثقيل..



فرنسا تتحدى البرتغال في دوري الأمم الأوروبية وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة من العيار الثقيل.. فرنسا تتحدى البرتغال في دوري الأمم الأوروبية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قمة من العيار الثقيل.. فرنسا تتحدى البرتغال في دوري الأمم الأوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).