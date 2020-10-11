إصابات كورونا في أمريكا تسجل أعلى مستوى في شهرين

2020/10/11 | 09:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحليل أجرته رويترز أن حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوى في شهرين يوم الجمعة، إذ سجلت ما يزيد على 58 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينما بلغ معدل دخول المستشفيات في منطقة الغرب الأوسط مستويات قياسية لليوم الخامس على التوالي.ووفقاً لبيانات رويترز سجلت عشر من 50 ولاية زيادات …

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