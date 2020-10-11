2020/10/11 | 10:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل سبعة أشخاص في قصف استهدف مدينة غاندجا الأذربيجانية، وفق ما أعلنت وزارة خارجية أذربيجان متهمةً القوات الأرمينية بشنّ الهجوم رغم الهدنة الإنسانية التي يُفترض أن تكون سارية في النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أذربيجان تتهم أرمينيا بكسر وقف إطلاق النار ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أذربيجان تتهم أرمينيا بكسر وقف إطلاق النار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).