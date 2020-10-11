تعليق نيابي على قرار تركيا بتمديد بقاء قواتها 12 شهراً داخل الأراضي العراقية

2020/10/11 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب اليوم الأحد، (11 تشرين الأول 2020) عن رفضها لقرار البرلمان التركي بالسماح بتمديد دخول قوات تركية للأراضي العراقية.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عضو اللجنة كاطع الركابي قوله: القرار منافٍ لجميع الاعراف الاقليمية والدولية، ولا يمكن لأي برلمان في العالم أن يتخذ مثل هذا القرار.واعتبر الركابي قرار البرلمان التركي "مستعجلاً ومرفوضاً" على مستوى العراق والعالم.وصادق البرلمان التركي في (8 تشرين الأول 2020) على تمديد إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد عاماً إضافياً، للقضاء على الهجمات المحتملة ضد البلاد في العراق وسوريا، الخميس. وكان البرلمان التركي قد صادق في 8 من تشرين الأول 2019، على تمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية بشأن العمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام اعتباراً من يوم 30 من الشهر نفسه. وأقدم الطيران التركي، يوم الثلاثاء، (29 أيلول 2020)، على قصف جبل متين قرب القرى المتاخمة لبلدة ديرلووك في قضاء آميدي "العمادية"، في إقليم كوردستان. وقال مدير بلدة ديرلوك، سامي برواري، في تصريح صحفي، إن الطيران التركي، أقدم على قصف الجبل "بشدة"، حيث سبق وأن قامت بقصفه عدة مرات، وتسبب الصوت القوي الصادر عن القصف بترويع الأهالي.

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