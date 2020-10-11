مع وفاة واحدة.. حالات الشفاء الجديدة تفوق الإصابات في ديالى

2020/10/11 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2020)، بتفوق حالات الشفاء الجديدة مقابل الإصابات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ديالى سجلت 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و178 حالة شفاء من الفيروس التاجي، فضلاً عن تسجيل حالة وفاة واحدة".

وأوضح، أن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في محافظة ديالى بلغ 11548 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة إلى 10330، مقابل ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 223 حالة وفاة".





وأمس السبت، سجلت وزارة الصحة العراقية عدد حالات شفاء يفوق عدد الإصابات بمستوى الضعف، لأول مرة منذ أشهر.

وأكدت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليوم، أنها "سجلت 55 حالة وفاة و2344 إصابة جديدة بفيروس كورونا قابلهما 4233 حالة تعافٍ".

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