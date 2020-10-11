غضبٌ في كردستان جراء فرض الحكومة استقطاعات كبيرة في رواتب الموظفين

2020/10/11 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ أربيل..

أبدى النائب عن حركة التغيير الكردية غالب محمد، الأحد، امتعاضه الشديد من وجود توجه لدى حكومة إقليم كردستان بفرض نسبة عالية للاستقطاع من رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إنه” وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على عدم تسلم الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان لرواتبهم تخطط الحكومة لفرض نسبة عالية للاستقطاع من رواتبهم تصل إلى 21%”.

وأضاف أن “الأوضاع الاقتصادية في الإقليم سيئة للغاية والحكومة لاتكترث لمعاناة المواطنين، والأجدر بالحكومة الاتحادية فرض مجموعة من الشروط قبل إرسالها أي مبلغ إلى أربيل، من بينها عدم الاستقطاع في رواتب الموظفين”.

وأشار محمد إلى أن”الموظفين لايعلمون راتب أي شهر سيتسلمون ومتى موعد الاستلام، وحكومة الإقليم لاتتبع مبادئ الشفافية في إعلان أرقام العائدات التي يحصل عليها الإقليم شهريا جراء بيع النفط وإيرادات المنافذ الحدودية وغيرها”.انتهى/ 15 ع

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