العراق ثاني أكبر مستورد للبضائع الإيرانية

2020/10/11 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت ايران، الأحد، تحقيق أكثر من 5 مليارات دولار عبر تجارتها الخارجية خلال 3 أشهر، منها 565 مليون دولار عبر منافذه المشتركة مع العراق.

وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي في تصريح أوردته وكالة "ارنا" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم تصدير نحو 11 مليون طن، ما قيمته 5 مليارات و767 مليون دولار، حيث يظهر زيادة في قطاع الصادرات بنسبة 24 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه".

وأضاف لطيفي، "كانت حصة الصادرات ثمانية ملايين و 252 ألف طن، ما قيمته مليارين و691 مليون دولار، فيما بلغت حصة الواردات مليونين و 690 ألف طن من البضائع بقيمة ثلاثة مليارات و 76 مليون دولار".

ولفت الى أن "الصادرات في هذا الشهر أظهرت زيادة بنسبة 6٪ من حيث الوزن و 24.5٪ من حيث القيمة، مما يشير إلى عودة التجارة الى طبيعتها بعد أزمة كورونا وإغلاق الحدود".

وبخصوص وجهات التصدير الخمس للبضائع الإيرانية، قال لطيفي، إن "الصين كانت الوجهة الأولى لتصدير البضائع الإيرانية في سبتمبر الماضي، حيث بلغ حجم السلع المصدرة اليها مليونين اثنين و267 ألف طن من إجمالي الصادرات، ما قيمته 669 مليون دولار، يليها العراق في المرتبة الثانية بحجم مليون و415 ألف طن وقيمة بلغت 565 مليون دولار، فيما جاءت كل من الإمارات بحجم مليون و 215 ألف طن وبقيمة بلغت 379 مليون دولار، وأفغانستان بـ 704 ألف طن وبقيمة 232 مليون دولار، وتركيا بـ 380 ألف طن وبقيمة 218 مليون دولار، في المرتبات الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي".

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