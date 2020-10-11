نيسان تواصل مكاسبها وتحقق أرقاماً أفضل من العام السابق

2020/10/11 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادكشفت شركة نيسان موتور اليابانية اليوم الأحد عن زيادة في مبيعاتها لشهر أيلول/سبتمبر الحالي.

وقالت نيسان لصناعة السيارات إن “مبيعاتها في الصين زادت 5.1% في أيلول/سبتمبر مقارنة بها قبل عام، لتصل إلى 141 ألفا و595 سيارة”.

وكانت نيسان موتور قد أعلنت أن مبيعاتها في الصين نمت 4.5% في حزيران الماضي مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

ووفقا للشركة فقد بلغت المبيعات في الصين نحو 136 ألف سيارة، حيث تتعافى أكبر سوق في العالم للسيارات من فيروس كورونا ببطء.

ويعتبر سوق السيارات الصينية هو الأكبر في العالم وينصب تركيز نيسان عليها بينما تكافح لإصلاح مشاكل تعود جذورها إلى خطة توسع طموح كان يقودها الرئيس المقال للشركة كارلس غصن.

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