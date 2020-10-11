خبير قانوني : قوانين الانتخابات وراء الخلل الذي اعترى العملية السياسية بعد ٢٠٠٣

2020/10/11 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..قال الخبير القانوني د.بشار الحطاب أن الخلل الذي اعترى العملية السياسية برمتها منذ عام ٢٠٠٣ يتحمل جله قوانين الانتخابات ” فهي الدواء إذا استحسن استعماله والداء إذا اهمل بيانه”.وأشار الحطاب في تصريح لـ(المستقلة) الى أن الدستور عندما يتناول طموحات وتطلعات الشعب فإن قانون الانتخابات يمثل الوسيلة لاختيار من يسعى لتحقيقها على ارض […]

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