2020/10/11 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ إيناس جبار

ضمن القانون العراقي حقوق مزدوجي

العاهة (الصم والبكم) في إتمام عقد

الزواج، لاسيما أن مشكلتهم تكمن في عدم

قدرتهم على التعبير شفاها بالإيجاب أو

القبول للعقد أو الاستماع إلى فقراته،

فيم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يكتب ..كيف يتم عقد القران إذا كان الزوج يعاني الصم والبكم؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يكتب ..كيف يتم عقد القران إذا كان الزوج يعاني الصم والبكم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).