وفاة الخطيب جاسم الطويرجاوي عن 73 عاما بعد صراع مع المرض

2020/10/11 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي فجر اليوم الاحد الخطيب الحسيني

السيد جاسم الطويرجاوي في الكويت

ونقلت مصادر مقربة ان السيد الطويرجاوي

{73 سنة} توفي في المستشفى الأميري بعد

صراع طويل مع المرض.

كما ونقل الرادود الحسيني باسم

ال

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