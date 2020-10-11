الرشيد يعلن المباشرة بمنح ١٠ مليون دينار قروض للارامل والمطلقات

2020/10/11 | 10:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن المباشرة بمنح 10 مليون دينار قروض للارامل والمطلقات ويحدد شروطها.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "المصرف باشر بمنح قروض للارامل والمطلقات تصل الى ١٠ مليون كحد اعلى".واضاف ان "التعليمات التي وضعها المصرف حددت نوع النشاط ( خياطة/ صالون حلاقة/ فتح محل مأكولات / تجهيزات غذائية / متجر صغير)، مشيرا الى ان "القرض يمنح بكفالة موظف على الملاك الدائم يغطي (٥٠٪؜) من صافي راتبه (القسط +الفائدة)".

وباشر المصرف خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين وبمختلف انواعها وفق شروط وضوابط معينة

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