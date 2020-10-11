محلل سياسي : هناك التفاف على ارادة الجماهير من خلال تمرير قانون الانتخابات

2020/10/11 | 10:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان الكتل النافذة في مجلس النواب صوتت على المكاسب التي يمكن ان تتحقق لها قانون الانتخابات ووأدت الديمقراطية.وقال الباوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان استقتال بعض الكتل على تمرير قانون الانتخابات رغم عواهنه ومخالفاته يمثل التفافا من نوع آخر على ارادة الجماهير والسعي للحفاظ على ما […]

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