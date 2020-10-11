استرداد 461 مليون دينار من المتجاوزين على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

2020/10/11 | 10:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ -كشفت دائرة الحماية الاجتماعية في ذي قار، عن استرداد أموال بملايين الدنانير من المتجاوزين على رواتب شبكة الحماية ممن يتقاضون أكثر من راتب، مشيرا الى وجود أكثر من 3500 شخص من مزدوجي الرواتب في شبكة الحماية الاجتماعية.وقال مدير الدائرة نوفل عبد الحميد في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الأحد، إن “دائرة الحماية الاجتماعية […]

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