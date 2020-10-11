لجنة الامن والدفاع النيابية ترفض بشدة القرار التركي بتمديد دخول قواتها للاراضي العراقية

2020/10/11 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عن رفضها لقرار البرلمان التركي بالسماح بتمديد دخول قوات تركية للأراضي العراقية.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عضو اللجنة كاطع الركابي قوله: القرار منافٍ لجميع الاعراف الاقليمية والدولية، ولا يمكن لأي برلمان … Readmore

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