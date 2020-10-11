جهاز مكافحة الإرهاب: استراتيجية جديدة تعتمد على الجهد الاستخباري

2020/10/11 | 10:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف جهاز مكافحة الإرهاب، استراتيجية جديدة لمكافحة العصابات الإرهابية.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان إن هذه الاستراتيجية ستكون كفيلة بالقضاء على التنظيمات الإرهابية في أسرع وقت من خلال الجهد الاستخباري..



مبينا أن إشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على جهاز مكافحة الإرهاب كانت له نتائج إيجابية.

وأكد النعمان، أن الإرهاب قد زال خطره بشكل كبير بعد تمكن القوات الأمنية من الوصول الى حواضن التنظيم الإرهابي عبر التوغل في مناطق وعرة جدا.

وفيما يخص محافظة ديالى أشار الى ان ما يحدث من عمليات إرهابية يعود الى وجود سلسلة تلال وجبال يمكن أن يتواجد فيها الإرهاب لكنه لا يشكل تهديدا مباشرا على مركز المحافظة.

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