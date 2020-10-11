ملا طلال: تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية بقضاء سنجار هو صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية

2020/10/11 | 10:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، ان تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار هو صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.

وفي تغريدة على تويتر قال ملا طلال، إن الملف الأمني في سنجار سيكون من مسؤولية الشرطة المحلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات حصرًا، لافتا الى ان أبناء سنجار المنكوبة هم رأس الرمح بهذا الترتيب الأمنيوأشار الى ان أي حديث مخالف لذلك، هدفه خلط الأوراق، والتقليل من قيمة الإنجاز الذي تحقق.

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