النقل تعلن عن استمرار العمل بميناء الفاو: وصول باخرة محملة بالأحجار الكلسية

2020/10/11 | 10:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت وزارة النقل العراقية والشركة العامة لموانئ العراق، تأكيدها على استمرار الأعمال في ميناء الفاو الكبير، بعد وفاة مدير الشركة الكورية الجنوبية المنفذة للمشروع.

وفي إشارة إلى استمرار تنفيذ المشروع وفق المدة الزمنية المحددة، كشفت الوزارة عن وصول باخرة محملة بالأحجار الكلسية المستخدمة بعمليات الدفن في حوض الميناء.

ونفى مدير عام الشركة العامة للموانئ، فرحان الفرطوسي، ما وصفها بالشائعات التي تحدثت عن توقف الأعمال في الميناء، مؤكدا أن كادر قسم السيطرة والتوجيه البحري التابع للشركة يعمل على استقبال الباخرة وإرشادها إلى مدخل كاسر الأمواج الخاص بالميناء.

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