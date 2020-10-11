حرائق مدمرة تلتهم مساحات واسعه من أحراج سوريا ولبنان وتقترب من منازل المواطنين

2020/10/11 | 10:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلتهمُ حرائق ضخمة منذ يومين مساحات واسعة من أحراج سوريا ولبنان، وقد اقتربت في بعض المناطق من منازل المواطنين من دون أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها جميعها حتى الآن.ومنذ صباح السبت، يبث التلفزيون الرسمي السوري مشاهد من مناطق … Readmore

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