الزراعة السورية تعلن السيطرة على كل الحرائق

2020/10/11 | 10:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، أنه تم إخماد كافة الحرائق المندلعة منذ فجر يوم الجمعة الماضي، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.وزارة الزراعة السورية تعلن السيطرة على كل الحرائقصور لحرائق سوريا..



وفيات وهجرة وقلة حيلةوتم تسجيل، 156 حريقا، منها 95 حريقا في اللاذقية، و49 حريقا في طرطوس، و12 حريقا في حمص، منذ الجمعة الماضي.وأسفرت الحرائق التي أتت على مئات الهكتارات عن سقوط قتلى، إلى جانب خسائر مادية في الممتلكات.انتهى 25

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