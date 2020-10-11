أم تعرض رضيعها للبيع مقابل ''زوج من الأحذية''

2020/10/11 | 10:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت أم روسية شابة أن تبيع طفلها الرضيع بغية شراء حذاء جديد فتن عقلها، في حادثة أثارت استياء منظمات ونشطاء حقوقيين.

ووفقا لموقع "يورويكلي نيوز" فقد أرادت الشابة لويزا جادجييفا، البالغة من العمر 25 عاما، اقتناء زوج جديد من الأحذية، بيد أنها لم تكن تملك المالك الكافي لذلك، فقررت أن تبيع طفلها الذي لم يتم أسبوعه الثاني.

وقالت الأم التي لديها ثلاثة أطفال إنها كانت تبحث عن أبوين لتبني الطفل، ولكن عندما التقت أحد عناصر الشرطة في موسكو والتي تظاهرت بأنها تبحث عن طفل التبني، عندها طلبت لويزا نحو 5 آلاف دولار نظير التخلي عن فلذة كبدها.

وخلال التحقيقات أقرت لويزا بذبنها، مشيرة إلى أن كانت قد أخبرت شقيقتها برغبتها في بيع طفلها للحصول على المال اللازم لشراء الحذاء الذي أعجبها.

وكانت منظمة مناهضة العبودية (Alternativa) قد تواصلت مع الأم في محاولة لإقناعها بعدم بيع طفله، لأن المشترين المحتملين قد يكونون في غاية الخطورة، لكنها ضربت بكلامهم عرض الحائط إلى أن تدخلت الشرطة وتم القبض عليها.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الطفل الرضيع يتواجد الآن في مكان آمن، وأن التحقيق في القضية لايزال مستمرا.

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