تجدد القصف في قره باغ واتهامات متبادلة بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

2020/10/11 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّضت مدينة ستيباناكرت، عاصمة إقليم ناغورني قره باغ الخاضع لسيطرة الأرمن، لقصف على الرغم من اتفاق على وقف إطلاق النار تم التوصل إليه في موسكو، تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتّهامات بخرقه.وسُمع في أنحاء المدينة دوي سبعة انفجارات قوية نحو الساعة … Readmore

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