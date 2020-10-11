الحالة الجوية في العراق اليوم وغداً

2020/10/11 | 10:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الحالة الجوية في البلاد لليوم 11 تشرين الأول 2020 والأيام التالية بحسب ما أعلنه قسم التنبؤ الجوي في الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل:

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