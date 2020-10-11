المستقلة تنشر جدول امتحانات الدور الثاني لفروع وتخصصات التعليم المهني كافة

2020/10/11 | 10:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ -تنشر وكالة الصحافة المستقلة، الاحد، جدول امتحانات الدور الثاني لفروع وتخصصات التعليم المهني كافة.وقالت وزارة التربية في بيان لها، “جدول الامتحانات العامة / الدور الثاني للتعليم المهني ولكافة الفروع والتخصصات ( الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحسوب وتقنية المعلومات ، التمريض ) للعام الدراسي 2019-2020 .” و في ادناه نسخة من الجدول […]

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