باسم الكربلائي ينعى الخطيب الحسيني ’جاسم الطويرجاوي’

2020/10/11 | 10:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

توفي الخطيب الحسيني جاسم الطويرجاوي، الأحد، في الكويت بعد صراع مع المرض.





ونعى الرداود الحسيني باسم الكربلائي، الطويرجاوي عبر صفحته في فيسبوك، صباح اليوم.

وكتب الكربلائي على صفحته" إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى رحمة الله ناعي الزهراء (عليها السلام) السيد جاسم الطويرجاوي، اللقاء عند الحسين عليه السلام".

وأثار الخبر تفاعلاً حزيناً في أوساط المتفاعلين، الذين اعتبروا رحيل الخطيب الحسيني "خسارة لا تعوض".

من جانبه قال زعيم تحالف "عراقيون" عمار الحكيم في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 تشرين الأول 2020)، "فجعنا بنبأ رحيل علم من أعلام المنبر الحسيني الخالد الفقيد سماحة السيد جاسم الطويرجاوي الذي وافاه الأجل بعد عمر طويل قضاه في خدمة القضية الحسينية وملحمة عاشوراء الخالدة، وبذلك تكون الأعواد القدسية للمنبر الحسيني الذي كان ولا يزال وسيبقى ركيزة أساسية وعاملا في ديمومة المشروع المحمدي الأصيل قد خسرت شخصية لطالما ألهبت مشاعر الاجيال عبر عقود طويلة، رحم الله الفقيد الطويرجاوي وأسكنه فسيح جناته وحشره مع الصالحين من اوليائه وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

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