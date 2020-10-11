2020/10/11 | 10:57 - المصدر: عين العراق

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نجدة بغداد تلقي القبض على عدد من المتهمين والمخالفين

بغداد/..تمكنت مديرية شرطة نجدة بغداد خلال ٢٤ ساعة الماضية من إلقاء القبض على سارق وضبط بحوزتة دراجة نارية نوع (تكتك) مسروقة ضمن منطقة المحمودية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "عين العراق نيوز" القبض على متهم آخر مطلوب وفق المادة (٤٠٦) ضمن منطقة الشيخ عمر، والقبض على شخص يحمل سلاح غير مرخص نوع بندقية كلاشنكوف ضمن منطقة الزعفرانية أثناء إجراء ممارسة أمنية، وشخص آخر بحوزتة سلاح غير مرخص نوع بندقية صيد ضمن منطقة المعامل، والقبض على ٤٤٥ متسولا من خلال حملة أعدتها مديرية نجدة بغداد للحد من هذه الظاهرة، والقبض على ١٨ مخمورا يعترضون سبيل المارة، كما تمكنت من ضبط ٧ سيارات مطلوبة عليها إشارات حجز، و ٣٩ سيارة مظللة مخالفة للتعليمات القانونية ضمن مناطق متفرقة، وضبط ٣٧٥ دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية، وتم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة .

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