الرافدين يعلن استرداد اكثر من ٨٠٠ مليون دينار من المتلكئين

2020/10/11 | 10:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مصرف الرافدين، الاحد، حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من أموال خلال شهر ايلول الماضي.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، إن “حصيلة الأموال التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من أموال خلال شهر ايلول الماضي بلغت اكثر من ٨٠٠ مليون دينار”.وأضاف البيان أن “المصرف مستمر في إجراءاته الحثيثة في استرجاع أمواله من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد الأموال من سلف وقروض واتخاذ كافة الأساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك”.



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