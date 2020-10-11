بالصور .. كوريا الشمالية تستعرض قوتها العسكرية بصواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات

2020/10/11 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت كوريا الشمالية صواريخ بالستية جديدة ضخمة عابرة للقارات خلال عرض عسكري ، وفق ما أفاد محللون، بينما بث التلفزيون الرسمي لقطات للصواريخ لدى عرضها في بيونغ يانغ.وتم تحميل كل صاروخ على عربة تجرها 22 عجلة بينما أفاد أنكيت … Readmore

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