بعد خطوة “نشر الأسماء”.. مصرف الرافدين يسترد 800 مليون دينار من “متلكئين”

2020/10/11 | 11:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين اليوم الأحد حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من أموال خلال شهر ايلول الماضي.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن حصيلة الأموال المستردة بلغت اكثر من ٨٠٠ مليون دينار”.وأضاف أن “المصرف مستمر في إجراءاته الحثيثة في استرجاع أمواله من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد الأموال من سلف وقروض واتخاذ كافة الأساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك”.

وأقدم مصرف الرافدين قبل أسبوع على خطوة مفاجئة، حيث قام بنشر أسماء المتلكئين لقروض بسماية.

وأعلن المصرف في بيان نشره أسماء لقروض بسماية الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من الأقساط الشهرية، مبينا أنه اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تسديد الاقساط الشهرية من قروض بسماية.

وأشار إلى أنه “وبالتعاون مع الجهات الساندة شرع بخطوات حثيثة لاسترداد تلك الاموال من ساكني مجمع بسماية الذين البعض منهم تخلف عن سداد ما بذمته من القسط الشهري وتنفيذ الاوامر القانونية بحقهم والمتعلقة باعادة تلك الاموال”، موضحاً انه “سيتم نشر اسماء جديدة للممتنعين عن التسديد وعلى شكل وجبات في الايام المقبلة”.

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