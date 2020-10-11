باكستان تحظر “تيك توك” بسبب مضامينه “اللاأخلاقية”

2020/10/11 | 11:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليحظرت باكستان الجمعة تطبيق “تيك توك” الرائج لتشارك الفيديوهات القصيرة بسبب مضامينه “اللاأخلاقية”، بعدما حجبت تطبيقات المواعدة الرئيسية أخيرا للأسباب عينها.وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان إن “التطبيق لم يحترم التعليمات بصورة كاملة، لذا صدرت توصيات بحظر تطبيق تيك توك في البلاد”. وكانت الهيئة قد وجهت إنذارين في السابق إلى “تيك توك” […]

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