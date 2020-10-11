الزوراء يجري أولى وحداته التدريبية في البصرة

2020/10/11 | 11:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أجرى فريق الزوراء أولى وحداته التدريبية في ملاعب المدينة الرياضية بعد الدخول في معسكر تدريبي في البصرة لمدة سبعة أيام تحضيرًا لمنافسات الدوري الممتاز الذي من المؤمل انطلاقه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري .

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد:إن" الفريق خاض وحدته التدريبية بمشاركة جميع اللاعبين بعد عودة مصطفى محمد واحمد حسن إلى التدريبات الجماعية( بعد غياب) خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة"، مبيناً، أن " الفريق سيواصل تدريباته اليومية بواقع وحدتين تدريبيتين: صباحية ومسائية".

وأضاف رشيد، أن " المعسكر ستتخلله ثلاث مباريات ودية أمام نفط الجنوب:اثنان منها يومي 12 و14 من الشهر الحالي، والثالثة مع الميناء يوم ١٦ ".

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