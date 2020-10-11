ما هو الدستور وكيف يجب أن يكون ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2020/10/11 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الدستور يعتبر عقد بين الدولة والشعب من خلال اعتبار الأرض وما احتوتها من ثروات وخيرات ملك الشعب والدولة مؤسسة خدمية للشعب تؤدي أعمالها وخدماتها من خلال استغلال الأرض وثرواتها وإقامة المشاريع التعليمية والصحية والخدمية وتشييدها وتهيئ كوادرها من الموظفين وإنشاء الجيش الذي يدافع عن حدود الرقعة الجغرافية من الأرض (الوطن) كما تنشئ الأمن الداخلي للمحافظة على أمن واستقرار الشعب الذي يسكن في الوطن ولقاء هذ ......





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