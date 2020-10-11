بيان من مصرف الرافدين حول ’استرجاع الأموال’

2020/10/11 | 11:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الاحد، استرداد أكثر من 800 مليون دينار من الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من أموال.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نخسة منه، (11 تشرين الاول 2020)، إن "المصرف قام باسترداد أموال بلغت اكثر من ٨٠٠ مليون دينار، من المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من أموال خلال شهر أيلول الماضي".

وأضاف أن "المصرف مستمر في إجراءاته الحثيثة في استرجاع أمواله من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد الأموال من سلف وقروض واتخاذ كافة الأساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك".

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