2020/10/11 | 11:15 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة جاسم الطويرجاوي أحد أشهر خطباء المنبر الحسيني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/11 | 11:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة جاسم الطويرجاوي أحد أشهر خطباء المنبر الحسيني) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة جاسم الطويرجاوي أحد أشهر خطباء المنبر الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).