كركوك.. اعتقال ارهابي حول منزله لورشة تصليح عجلات داعش

2020/10/11 | 11:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات العاملة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، اعتقال ارهابي حول منزله لورشة تصليح عجلات داعش في كركوك.

وذكر بيان للوكالة، أنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي حول منزله لورشة تصليح العجلات الخاصة بداعش الارهابي".

وأضاف البيان، أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وان من كان يدير هذه الورشة هو ولده الهارب حاليا والمطاوب وفق مذكرة قبص لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، حيث تم ايداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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