أمم أوروبا.. إسبانيا تتصدر وألمانيا تحقق أول انتصار

2020/10/11 | 11:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب إسبانيا فوزه الثاني في المجموعة الرابعة من المستوى الأول لمسابقة دوري أمم أوروبا، عندما تفوق على سويسرا بهدف نظيف مساء يوم السبت.

ويدين المنتخب الإسباني بالفضل في هذا الفوز للاعبه ميكيل أويارزابال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب السويسري عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

ونجح منتخب ألمانيا في تحقيق أول انتصار له في المسابقة خلال لقاءات نفس المجموعة، بعدما فاز خارج أرضه على أوكرانيا بهدفين لواحد.

وتقدم المنتخب الألماني بهدف سجله ماتياس جينتر في الدقيقة 20، وأضاف ليون جوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 48، ثم سجل رسلان ملينوفسكي الهدف الأول للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد المنتخب الأوكراني عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وفي الجولة المقبلة، يلتقي المنتخب الألماني مع ضيفه السويسري، فيما يلعب المنتخب الإسباني مع مضيفه الأوكراني.

PUKmedia وكالات‌

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