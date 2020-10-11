الرافدين يعلن استرداد اكثر من 800 مليون دينار من المتلكئين

2020/10/11 | 11:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مصرف الرافدين حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من أموال خلال شهر ايلول الماضي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إن “حصيلة الأموال بلغت اكثر من ٨٠٠ مليون دينار”.

وأضاف أن “المصرف مستمر في إجراءاته الحثيثة في استرجاع أمواله من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد الأموال من سلف وقروض واتخاذ كافة الأساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك”.

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