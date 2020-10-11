العتبة العباسية تنعى السيد جاسم الطوريجاوي

2020/10/11 | 11:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نعت الأمانةُ العامّة للعتبة العبّاسية المقدّسة فقيد المنبر الحسينيّ وناعي الطفّ، السيد جاسم الطويرجاوي (طاب ثراه) الذي وافته المنيّةُ فجر هذا اليوم الأحد بعد صراعٍ مع المرض.

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