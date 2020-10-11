طقس العراق: ’الكتلة المعتدلة’ تخيم على الأجواء.. وتحذير من ’التقلبات’

2020/10/11 | 11:20 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، وأجواء صافية خلال اليوم.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح إن "خرائط الطقس لا تشير إلى حصول تغيير في أجواء البلاد عدا ارتفاع بسيط سيطرأ على درجات الحرارة بسبب ضعف الكتلة المعتدلة المؤثرة حالياً، حيث ستكون حالة السماء صافية على الأغلب باستثناء بعض السحب العالية شمال البلاد".

وأضاف، أن "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة السرعة لا تتجاوز الـ 15 كم في الساعة"، مبيناً أن درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها خلال اليوم في المحافظات العراقية ستكون على النحو التالي:

دهوك 30

الموصل 33

اربيل 31

السليمانية 29

كركوك 33

صلاح الدين 35

ديالى 36

الأنبار 35

بغداد 35

بابل 35

كربلاء 35

الديوانية 36

النجف 34

السماوة 36

واسط 36

ذي قار 36

ميسان 36

البصرة 37

وحذر مختصون في مجال الطقس، من أن التقلبات الجوية المحتملة خلال هذه المدة قد تسبب أمراض البرد والإنفلونزا.

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