مطالبة برلمانية لرفع دعوى دولية وطلب تعويضات للعراق في قضية فساد

2020/10/11 | 11:20 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



دعا النائب جمال المحمداوي، وزارتي العدل وَالخارجية إلى رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية للحصو...

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