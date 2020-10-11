المركزي العراقي يطلق المنصة الإلكترونية لخطابات الضمان

2020/10/11 | 11:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن إطلاق المنصة الإلكترونية لخطابات الضمان؛ التي سيتم تسجيل معلومات الخطابات فيها من قبل المصارف المجازة، في إطار إجراءاته الإصلاحية ومواكبة للتطورات الحاصلة في أتمتة الصناعة المصرفية.وقال المركزي، …

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