النواب العراقي يصوت على مقترح توزيع الدوائر الانتخابية ويرفض طلباً للحكومة

2020/10/11 | 11:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صوت ‏‎مجلس النواب العراقي بجلسته ‏الـ11 ‏التي ‏عقدت‏ ‏برئاسة ‏رئيس ‏المجلس، محمد ‏الحلبوسي ‏‎وبحضور 209 ‏نواب، على مقترح باعتبار توزيع عدد الدوائر الانتخابية في ‏كل محافظة مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في ‏المحافظة‏.وصوت …

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