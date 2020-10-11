من جديد.. درجات الحرارة في العراق تعاود الارتفاع

2020/10/11 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة ترتفع قليلاً.وأظهر جدول صادر عن الهيأة وتلقته (بغداد اليوم)، أن "المنطقة الوسطى يكون فيها الطقس صحواً، مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، فضلاً عن أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".





وأضافت الهيأة، أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون صحواً إلى غائم جزئي، فضلاً عن ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، بينما الرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة".





وأوضحت، أن "المنطقة الجنوبية سيكون طقسها صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً، في حين ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

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