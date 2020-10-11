لقاءات مهمة بإمم أوروبا.. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

2020/10/11 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تقام اليوم الأحد 11-10-2020 عدد من المباريات فى فترة الأجندة الدولية لاسيما على الصعيد الأوروبي، من بينها منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى الأمم الأوروبية، والتي ستشهد مواجهات قوية للغاية حيث تلعب فرنسا مع البرتغال وإنجلترا مع بلجيكا فيما يحل المنتخب الهولندي ضيفا على البوسنة.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم بتوقيت بغداد المحلي

البوسنة والهرسك ضد هولندا – الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

إنجلترا ضد بلجيكا- الساعة السابعة مساء- على قناة beIN SPORT HD 1

كرواتيا ضد السويد – الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

بولندا ضد إيطاليا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

فرنسا ضد البرتغال – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 1

روسيا ضد تركيا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

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